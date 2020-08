Everton: «Jogar na Luz é a realização de um sonho»

Autor do segundo golo do Benfica diante do Bournemouth, um grande momento que acabaria por ser decisivo na obtenção do triunfo das águias, o brasileiro Everton mostrou-se maravilhado pelo primeiro contacto que teve com o Estádio da Luz e assumiu que o primeiro tento com a camisola encarnada é bastante especial.





"Jogar na Luz é a realização de um sonho. É um grande palco do futebol mundial. Isso é importante. Todos os jogadores sonham jogar na Luz. Infelizmente, os nossos adeptos não puderam comparecer. Acredito que quando estiver lotado, será uma atmosfera bem diferente que vai dar muitos resultados para nós esta época", começou por apontar, à BTV.Questionado sobre a forma de atuar do 'novo' Benfica, nomeadamente pela pressão alta, Everton enaltece o papel de Jorge Jesus. "É o trabalho do mister a dar resultados. O que temos trabalhado nas últimas semanas conseguimos fazer hoje na partida. É normal que na segunda parte quebre um pouco o ritmo, pois não temos tido jogos. Tivemos quatro jogos de preparação e este hoje. Creio que conseguimos o que o mister vem trabalhando", explicou.Sobre o golo, Cebolinha espera que seja o primeiro... de muitos. "Foi o primeiro jogo nesse estádio e o primeiro golo. Estou feliz, espero que durante esta época possa fazer vários golos."A finalizar, como é trabalhar com Jorge Jesus? "Estou muito satisfeito de trabalhar com o mister. É um grande trabalhador e uma grande pessoa. Por onde passou, fez um grande trabalho. No Brasil pude enfrentá-lo e ver de perto o trabalho dele. Quando soube do interesse fiquei muito feliz. Fiz tudo para estar aqui. Creio que o que temos vindo a trabalhar nos treinos temos mostrado bem nos jogos. É difícil porque o treinador é novo. O estilo de jogo é diferente. Acredito que a equipa tem assimilado bem as coisas e estará bem preparada."