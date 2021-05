Everton: «Jogo no maior clube de Portugal… não me falta nada»

Everton fez este domingo, em entrevista exclusiva ao 'BPlay', um balanço daquela que foi a primeira temporada com a camisola do Benfica. O internacional brasileiro, contratado na última época por 20 milhões de euros ao Grémio, afirmou sentir-se "realizado" ao jogar "no maior clube de Portugal".

Interesse do Benfica

"Fiquei a saber pela imprensa e pelos meus empresários. Perguntaram-me se eu tinha interesse em fazer parte do projeto que o Benfica tinha e brilharam-me logo os olhos porque é um grande clube, um clube que está sempre na luta por competições europeias. É o maior campeão nacional e eu quis fazer parte deste elenco, deste clube tão grandioso", começou por dizer o extremo.

Metas para as próximas temporadas

"Agora é só conquistar títulos. Sou uma pessoa muito realizada, tenho dois filhos com saúde, sou bem-casado, jogo no maior clube de Portugal… não me falta nada! Quero conquistar títulos pelo Benfica e deixar o meu nome na história do clube."

Relação com os adeptos

"Sinto-me muito orgulhoso pelo que fiz, pessoal e profissionalmente. Pude dar alegrias aos adeptos brasileiros, do Grémio, meu antigo clube, e espero também poder dar alegrias aos Benfiquistas. O Benfica é um clube com uma 'torcida' gigantesca e poder dar-lhe alegrias, e receber elogios na rua faz-me sentir muito feliz."

Sentimento e realização "de um sonho"

"Orgulho! Desde o momento em que pisei o Estádio da luz, o centro de Estágio [Benfica Campus]… foi o momento de realização de um sonho, de poder estar a jogar num grande clube da Europa. Agora é desfrutar", terminou.