Everton luta pelo regresso à titularidade no Benfica

Everton está na expectativa de voltar à titularidade, frente ao Marítimo, o que não aconteceu nos dois últimos encontros. Com o expectável regresso ao 4x4x2, Jorge Jesus apostará em dois extremos, o que pode beneficiar o brasileiro. Everton tem sido habitual titular na ala esquerda desde o início da temporada, estatuto que pode recuperar hoje, no Estádio da Luz.

Uma vez que as seleções sul-americanas adiaram os respetivos jogos, o internacional brasileiro aproveitou a paragem para convencer o treinador a conceder-lhe nova oportunidade no onze. Everton pretende aproveitar a reta final da temporada para mostrar tudo o que vale. O próprio futebolista reconhece que tem estado longe do melhor que apresentou no Brasil, ao serviço do Grémio.