Everton na corrida por Gedson

O Everton também entrou na corrida por Gedson. De acordo com o diário inglês ‘Telegraph’, o técnico Carlo Ancelotti pediu aos responsáveis do atual 11º classificado da Premier League que invistam num refrescar do plantel para atacar a segunda metade da época e estará impressionado com a polivalência do jogador encarnado – tanto pode jogar como ‘8’, como na direita, sendo que Bruno Lage também já o lançou nas costas do ponta-de-lança.

Segundo o mesmo jornal, os dirigentes do Everton ponderam avançar nos moldes que o... West Ham: empréstimo com opção de compra, ainda que o período da cedência esteja em discussão, podendo estender-se a ano e meio. Os hammers são esperados em Lisboa nas próximas horas para tentar acelerar este dossiê com Luís Filipe Vieira. Certo é que o Benfica está disposto a negociar o jogador, principalmente depois da chegada de Weigl e com a contratação de Bruno Guimarães na calha.