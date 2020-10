Everton 'obrigado' a fazer esclarecimento após apagar fotos do Grémio

Everton viu-se forçado esta sexta-feira a recorrer às redes sociais para justificar a decisão tomada de apagar as suas fotos com a camisola do Grémio, o clube do qual se transferiu para o Benfica, deixando apenas o vídeo de despedida que partilhou antes de rumar ao clube da Luz. A tomada de posição do jogador das águias, que poderá ler na segunda foto acima, deveu-se a uma onda de críticas que se gerou nas redes sociais.





"Realmente, arquivei algumas fotos do meu passado por intenção minha de destacar o emblemático vídeo da despedida do Grémio. São movimentações que sempre fiz nas minhas redes sociais, mas antes não foram notadas. Não tive intenção de desmerecer a história que foi construída ao longo dos últimos anos. Foi uma opção minha e ponto final. Contudo, alguns prints com conversas falsas se passando por mim começaram a circular nas redes sociais. Não custa lembrar: fake news é crime. Tome muito cuidado antes de compartilhar qualquer tipo de conteúdo. Tenha certeza que se trata de algo verdadeiro", escreveu o jogador encarnado.