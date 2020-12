Everton: «Quem joga no Benfica tem de estar preparado»

Everton comentou esta quarta-feira o jogo do Benfica da Liga Europra, amanhã, frente ao Lech, e o calendário complicado que os encarnados enfrentam em dezembro, mostrando confiança no trabalho desenvolvido.





"Vitória traz confiança. Quantas mais vitórias, ainda mais este mês, que será dificil, mais confiança teremos. Uma equipa confiante é uma equipa leve que consegue colocar em prática ideias do míster", comentou Everton, quando questionado sobre a pressão de um ciclo complicado de 8 jogos no mês de dezembro."Quem joga no Benfica tem de estar preparado para esta pressão, para estes jogos decisivos. É preciso estar concentrado, descansar o maior tempo possível, pela exigência física e mental, mas temos uma estrutura muito boa. Temos muita qualidade e só temos de colocar em prática, que as coisa acontecem naturalmente", referiu afastando a ansiedade.Quanto à adaptação, Everton, considera ter ainda trabalho a fazer para um "futebol diferente", "mais rápido, mais intenso". "Confiança para fazer o que tenho feito e o que sei fazer de melhor. É preciso trabalhar para me adptar, ainda não estou a 100%, no meu máximo. Preciso trabalhar para continuar a crescer e a ajudar a equipa", afirmou, elogiando os companheiros de equipa quando questionado sobre Darwin: "é um grande jogador, de seleção, quantos mais jogadores assim, mais fortes a equipa fica. Se jogar, vai dar tudo de si para sairmos vitoriosos."O Benfica defronta amanhã, no estádio da Luz, o Lech, em jogo da 5.ª jornada do grupo D da Liga Europa, podendo garantir já o apuramento para os 16 avos da prova europeiaa.