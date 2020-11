Everton radiante: «Foi a minha melhor partida com a camisola do Benfica»

Everton marcou o golo que selou o triunfo das águias no terreno do Marítimo, por 2-1, naquele que foi, de acordo com o jogador o encontro em que se apresentou em melhor nível. "Fico feliz pelo jogo de hoje. Creio que hoje foi a minha melhor partida com a camisola do Benfica. Quando se muda de país, a adaptação ao futebol europeu é sempre difícil e comigo não foi diferente, mas no dia-a-dia, os companheiros têm-me dado confiança, o míster também e isso é importante", salientou, na flash interview à SporTV, no final do jogo.





O avançado brasileiro salienta, ainda, a boa exibição coletiva, importante para "inverter" a série de resultados menos positivos da equipa. "A vitória traz sempre confiança. Alguns resultados não estavam a acontecer, até mesmo dentro de casa ou na Liga Europa, não conseguimos vitórias e isso acaba por tirar um pouco a confiança do grupo. Mas penso que trabalhámos bem, com os pés no chão, a fazer aquilo que treinamos durante a semana, para inverter este quadro, e hoje fizemos uma grande partida", vincou o brasileiro, enaltecendo a conquista de "três pontos que são muito importantes".