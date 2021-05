Everton sonha com a Taça: «Os colegas dizem que é sempre um jogo muito especial»

Everton vai ter a primeira oportunidade de disputar a final da Taça de Portugal, no domingo, frente ao Sp. Braga, e já está entusiasmado pelo 'feedback' que recebeu dos colegas. "Vai ser a minha primeira final da Taça de Portugal, mas, sim, tenho muitos colegas que me dizem que é sempre um jogo muito especial. Estou entusiasmado por viver, pela primeira vez, a sensação de disputar esse jogo decisivo", referiu o extremo do Benfica, em declarações reproduzidas pelo site da Federação Portuguesa de Futebol.





O internacional brasileiro reconheceu que a época não correu como o planeado. Por isso, quer dar uma alegria aos adeptos, com a conquista do troféu. "Representa a oportunidade de fechar a temporada com um título prestigiante, numa prova que o Benfica já venceu muitas vezes. Queremos vencer mais uma e dar uma alegria aos nossos adeptos, que têm sido fantásticos connosco, ainda para mais numa época que não correu como todos queríamos. Por isso, queremos muito compensá-los com uma vitória nesta final", frisou.Nesse sentido, o jogador, de 25 anos, deseja ver a equipa praticar um futebol perto do seu potencial. "O Benfica joga sempre para ganhar, seja qual for a competição. Aqui, nesse caso, não há margem para erro. É uma decisão, todos sabemos isso, e vamos ter de estar muito concentrados. Queremos mostrar o futebol que somos capazes de praticar e, como já disse, dar uma grande alegria aos adeptos do Benfica", realçou.Por fim, voltou a deixar uma palavra aos simpatizantes do clube, tendo em conta o contexto da pandemia. "Quero agradecer a forma incrível como, mesmo em tempo de pandemia, têm estado do nosso lado. Têm sido sensacionais. Agora, é tempo de fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para retribuir o carinho que nos têm dado. E isso, claro, consegue-se com a conquista dessa Taça", concluiu.