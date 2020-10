Everton titular na seleção brasileira

Neymar pode ser dúvida na seleção brasileira para defrontar a Bolívia, na madrugada de sábado, mas uma coisa é certa: o benfiquista Everton será titular na partida inaugural da campanha de apuramento para o Mundial'2022. A garantia foi esta quinta-feira dada por Tite, tanto por aquilo que testou em campo no treino, mas também pelo que revelou na conferência de imprensa.





Aí, em conversa com os jornalistas, destacou as qualidades do benfiquista, que combinadas com as de Éverton Ribeiro permitem "mais infiltração e alargar o campo" à canarinha. No entender de Tite, o número 7 do Benfica é um jogador que oferece "amplitude, como extremo, chegando na frente", características que segundo o selecionador brasileiro irão encaixar bem também com Philippe Coutinho, o homem que atuará mais adiantado no triângulo de meio-campo.Weverton; Danilo, Marquinhos, Thiago Silva e Renan Lodi; Casemiro, Douglas Luiz e Philippe Coutinho; Everton, Roberto Firmino e Neymar (ou Éverton Ribeiro)