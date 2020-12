Everton: «Tivemos bastantes oportunidades...»

Everton, que marcou o primeiro golo do Benfica no empate (2-2) diante do Standard Liège, considerou após a partida que as águias mereciam o triunfo e apenas lamentou as oportunidades perdidas.





"Creio que tivemos bastantes oportunidades de golo, infelizmente não conseguimos concluir. Tivemos duas bolas na trave e outras oportunidades que o guardião defendeu. É sempre difícil jogar fora de casa, mas conseguimos este ponto. Temos de estar preparados para tudo. Grupo muito difícil, ficamos em segundo, mas o nosso objetivo era classificarmo-nos para a próxima fase e só depois ficar em primeiro", atirou o extremo, que confirma o bom momento de águia ao peito: "Cada jogo que passa sinto-me mais à vontade a jogar com esta camisola. O míster tem-me passado total confiança. Hoje fui feliz com um golo. Creio que mais importante foi o jogo que fizemos. Um grande jogo. Produzimos bem, estamos a crescer e eu particularmente. Tenho crescido bastante. Ainda tenho muito a crescer, mas tenho dado o meu melhor", afirmou Everton, em declarações à SIC.Sobre a exigência competitiva e calendário apertado, Everton garante que o clube tem proporcionado tudo aos jogadores: "São jogos difíceis, exigem muito mentalmente e fisicamente. A jogar num grande clube temos de estar preparados, isso cansa, mas o Benfica tem-nos proporcionado tudo para recuperarmos. O míster tem também feito algumas alterações devido a isso e temos correspondido bem", concluiu.