Ewerton: «A primeira época do Pedrinho no Benfica pode não acontecer como ele quer»

Ewerton jogou quatro temporadas na Alemanha pelo Borussia Dortmund, clube pelo qual conquistou uma Bundesliga. Antes, o antigo lateral-esquerdo que chegou a ser pretendido pelo Benfica deu nas vistas pelo Corinthians, emblema que se prepara para ficar sem Pedrinho, de partida para a Luz.





Face à vasta experiência na Europa, o ex-futebolista, de 48 anos, garantiu que não deixa conselhos ao jogador pelo qual os encarnados pagarão 20 milhões de euros mas antecipou dificuldades normais de adaptação ao futebol do velho continente. "A única coisa que eu digo é o que digo a toda a gente. As dificuldades existem, os problemas todos têm mas sejam profissionais. O que é ser profissional? É respeitar o contrato. Pode ser que a primeira temporada não aconteça como ele quer, mas há outros anos a seguir. Então, é manter-se, respeitar o contrato, respeitar o treinador que as coisas saem. É difícil dar conselhos porque hoje a informação chega muito rápida", vincou Ewerton, que começou também no Corinthians, em entrevista à Fox Sports.O antigo internacional brasileiro sublinhou que Pedrinho tem à espera um "clima de futebol em Portugal". "Vai para um grande clube como o Benfica, mas ele vai ter companheiros que vão ter muita qualidade para jogar. O jogador brasileiro é diferente do europeu por isso. O brasileiro não consegue respeitar porque tem de chegar, jogar e ser titular. Na Europa não é assim, tem de saber o momento que a opção do treinador é melhor para a equipa. O Pedrinho precisa de ter maturidade. Futebol ele tem, é um grande jogador. É ter maturidade e respeitar os profissionais que lá vão estar", reiterou Ewerton.