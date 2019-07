Ex-atleta do Benfica morre em prova de BTT em Águeda

O ex-atleta do Benfica, Renato Silva, morreu este domingo durante a prática de uma das suas paixões, o ciclismo.

O atleta, de 37 anos, entrou em paragem cardiorrespiratória durante uma prova de BTT a contar para a quinta etapa da Taça de Portugal que decorreu em Aguada de Cima, Águeda, segundo explica o Correio da Manhã.





"O Benfica endereça as mais sentidas condolências à família e amigos de Renato Silva, antigo atleta do clube que faleceu, este domingo, quando participava numa prova de BTT, em Águeda. Faria 38 anos em agosto e vestiu a camisola de várias equipas de atletismo, tendo competido pelo Benfica nos 800 metros, numa carreira que durou duas décadas. Renato Silva abandonou mesmo o Atletismo em 2013, tendo sido o Benfica o último emblema que representou", pode ler-se na nota de condolências dos encarnados publicada no site oficial.