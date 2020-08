Ex-Benfica aconselhou Cebolinha: «Disse-lhe que o Benfica é um clube muito bom»

Bruno Cortez, lateral-esquerdo que passou pelo Benfica em 2013, emprestado pelo São Paulo, falou com Everton Cebolinha sobre o clube da Luz. Os dois ocupam a ala esquerda do Grémio e o agora reforço dos encarnados quis recolher junto do amigo informações sobre a formação portuguesa.





"Ele perguntou-me onde é que eu morava. Contei-lhe que o ambiente é bom, o clube em si é muito bom, bem estruturado. Ele vai dar-se super bem. Disse-lhe 'já fui campeão português, agora corre atrás', recordou Cortez, em declarações ao Globo Esporte.Recorde-se que Everton Cebolinha já foi assegurado pelo Benfica, devendo chegar a Lisboa nos próximos dias.