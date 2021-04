Ex-internacional grego defende chamada de quem está a jogar: «Vlachodimos não é um jogador-chave»

Dimitrios Konstantopoulos representou a seleção grega e continua a jogar aos 42 anos no modesto Thornaby, em Inglaterra, depois de ter representado o Middlesbrough, o Coventry, o Swansea, o Nottingham Forest e até ter passado pelo Farense (2002/03). O experiente guardião helénico defendeu esta sexta-feira a chamada de jogadores que estejam a jogar nos respetivos clubes, algo que não sucede com Odysseas Vlachodimos no Benfica, face à titularidade de Helton Leite.





"Na seleção nacional, os jogadores chamados devem ter jogos e estar a treinar. O Vlachodimos foi ultimamente o titular na Grécia mas no Benfica não é um jogador-chave", vincou Konstantopoulos em declarações à rádio grega bwinSPORT FM.Apesar de não estar a jogar regularmente na Luz, Vlachodimos foi chamado em março para os encontros de apuramento da Grécia para o Mundial e titular em dois deles: nos empates, ambos 1-1, ante a Espanha e a Geórgia.