Ex-presidente do Santos condena: «Possibilidade de vender Lucas Veríssimo ao Benfica é medíocre»

José Carlos Peres foi presidente do Santos durante três anos até sofrer um 'impeachment' e acabar por deixar o cargo à força em novembro. O ex-dirigente do Peixe deixou várias críticas à gestão atual, uma das quais em relação à situação de Lucas Veríssimo. "Acho essa possibilidade de vendê-lo para o Benfica medíocre, surreal", vincou em declarações ao canal 'Diário do Peixe', no Youtube.





Peres garantiu que o clube brasileiro teve melhores propostas anteriores à do Benfica, que se fixa nos 6,5 milhões de euros. "O Lucas, desde que eu entrei, tinha essa vontade de ir embora para a Europa, que é um sonho dele e temos de respeitar. Vendemo-lo em 2018 só que a conclusão do negócio com os russos não aconteceu. Chamámo-lo para mostrar o que ia ganhar mas ele diz que não tinha assinado aquilo. Houve uma discussão grande, os russos [do Spartak Moscovo] ficaram nervosos, estava tudo acertado, mas infelizmente houve um problema e a culpa não foi nossa. Então há que ver os dois lados. O valor era de 7,5 milhões de euros limpos em relação aos 80% do Santos. Acabou por o negócio não ir avante e a culpa não foi nossa. Mas ele pode falar mais da situação", explicou, garantindo que Lucas Veríssimo teve ainda uma outra proposta anteriormente de "10 milhões de euros por parte do Torino".