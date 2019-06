Ex-técnico do FC Porto escolheu Benfica B para treinar com Liverpool antes da final da Champions

Como em todos os grandes feitos, existe sempre uma história recheada de peripécias na origem e o título de campeão europeu do Liverpool não foi exceção. Três dias após conquistarem a Liga dos Campeões pela sexta vez, os reds divulgaram no seu site alguns detalhes da preparação de três semanas para a final diante do Tottenham. Uma preparação onde o Benfica B assumiu papel fundamental.Após o fim da Premier League, o clube da cidade dos Beatles tinha precisamente 21 dias até ao jogo no Wanda Metropolitano. A preocupação era, então, arranjar não só um local idêntico a nível climatérico para fazer a preparação mas também um adversário que, no entender dos reds, tivesse a mesma "pegada tática" do Tottenham. Marbella acabou por ser o local escolhido e a formação secundária das águias o conjunto com quem medir forças. Para chegar aos encarnados, Pepjin Lijnders, adjunto de Jürgen Klopp, assumiu papel fundamental. Conhecedor do futebol português graças à sua passagem pela formação, como técnico e coordenador do FC Porto , o holandês consultou um antigo colega nos dragões, que o direcionou até ao Benfica B."Quando acreditas que o processo é muito importante para o jogo, quando acreditas que algo estava destinado a acontecer, quando acreditas que todos os detalhes contam, acreditas em ti", contou Lijnders ao site do Liverpool, fazendo uma comparação entre os lances do penálti conquistado por Sadio Mané a abrir a final da Champions e o golo que o senegalês apontou ao Benfica B, no início desse particular: "se olharmos para ambos, podemos ter a certeza de que há muito trabalho feito antes. O jogo com o Benfica B é um excelente exemplo disso. Treinamos para ter identidade. Quando a temos, os jogadores pensam de forma igual ao mesmo tempo".O próprio treinador do Benfica B, Renato Paiva, ficou impressionado quando viu a jogada do primeiro golo dos reds diante do Tottenham. "É incrível a semelhança", referiu ao site do campeão europeu, admitindo: "Não sei se alguma vez, como treinador, estarei numa final da Liga dos Campeões, por isso foi uma oportunidade para estar um pouco mais perto desse ambiente e ver como uma grande equipa se prepara para uma partida dessas."