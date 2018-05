Apenas 29 minutos em campo diante da Bolívia, no Talen Energy Stadium, bastaram para Keaton Parks recolher muitos elogios por parte da imprensa norte-americana.

A estação televisiva ESPN, por exemplo, atribuiu mesmo a nota 8 (de 0 a 10) ao médio do Benfica, sublinhando que este "mostrou uma prometedora qualidade de passe e fez escolhas inteligentes com a bola nos pés". "Foi um sonho e uma honra", escreveu o jovem internacional norte-americano, entretanto, no Instagram.

Continuar a ler

A título de curiosidade, Parks estreou-se na seleção dos EUA no dia em que Timothy Weah, filho de George Weah que representa o Paris Saint-Germain, também cumpriu a primeira internacionalização (e marcou um golo).

Autor: Pedro Ponte