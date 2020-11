«Exibição do Benfica foi abaixo de sofrível: sofrer 9 golos em três jogos não tem explicação»

António Simões e Chiquinho Carlos, antigos jogadores do Benfica, e António Figueiredo, ex-dirigente das águias, analisam a derrota (2-3) da equipa orientada por Jorge Jesus na noite de domingo, diante do Sp. Braga de Carlos Carvalhal, a contar para a 7.ª jornada da Liga NOS.





“Muito mau. Sofrer nove golos em três jogos não tem explicação. Exibição abaixo de sofrível. O Benfica não tem rapidez, é tudo muito lento, muito devagar. Com o investimento feito, isto não pode continuar assim. Estou pessimista e desiludido. Ferro não pode ser descartado.”"O Sp. Braga estava mais calmo e tranquilo do que o Benfica. Mereceu vencer o jogo. Dependeu poucas vezes do ataque e na primeira parte, em duas oportunidades, fez dois golos. As mudanças na segunda parte fizeram bem ao Benfica, mas não foi suficiente. É preciso muito trabalho.”