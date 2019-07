Fábio Veríssimo apita jogo de apresentação do Benfica

Fábio Veríssimo, árbitro de Leiria, vai apitar o jogo de apresentação do Benfica, no Estádio da Luz, esta quarta-feira, frente ao Anderlecht. Apesar de se tratar de um jogo particular, as nomeações são assumidas pelo Conselho de Arbitragem que optou por colocar Veríssimo a dirigir o encontro dos encarnados, algo que não acontecia desde dezembro do ano passado. O juiz de Leiria arbitrou o encontro da Allianz Cup entre Benfica e Aves.





Recorde-se que Veríssimo foi o vídeo árbitro (VAR) do encontro da meia-final da Allianz Cup, na qual o Benfica foi derrotado pelo FC Porto (1-3), edizendo mesmo: "Esse homem não pode apitar mais!"