'Fábrica de ouro' do Benfica em destaque em Espanha

À boleia do regresso de João Félix ao Seixal, neste caso para jogar na Champions pelo At. Madrid, o diário espanhol ‘Marca’ explorou o que chamou de "fábrica do ouro".





"Cada jogador tem a sua ‘formação’, o seu talento e o seu desenvolvimento, e para isso temos uma equipa multidisciplinar que cuida de tudo. A ligação entre o desporto e os aspetos sociais e pessoais é o que permite que o jogador se desenvolva como um todo. É importante também gerir as expectativas, o que nos interessa é que quando eles chegam ao topo estejam preparados. Para chegar lá não é uma linha reta, é preciso ajudá-los", sublinhou Pedro Marques, diretor técnico do Benfica Campus, ao referido jornal.