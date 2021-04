«Fácil, mas com muito trabalho. Veja-se o exemplo do Manchester City»

Ex-jogadores do Benfica comentaram, em declarações a Record, a goleada do Benfica em Paços de Ferreira, por 5-0.





“Com este ritmo, cadência e entrosamento, tudo fica mais fácil. Teve um jogador a mais, mas nunca abrandou e manteve o ritmo. Fácil, mas com muito trabalho. Por exemplo, o Man. City esteve uma hora a jogar com mais um e perdeu o jogo com o Leeds”, referiu.

Daniel Kenedy (treinador)

“Um jogo difícil, mas que depois da expulsão ficou mais fácil. O Benfica jogou muito bem. Por vezes, as equipas que ficam com menos um fecham-se mais e o Benfica conseguiu encontrar o espaço. Mais uma boa exibição do Seferovic”, destacou.

Chiquinho Carlos (ex-jogador)

“A expulsão mexeu com o jogo, porque o Paços estava a defender bem. Mas o Benfica esteve melhor e ainda teve mais oportunidades para fazer golo. O Seferovic foi o melhor em campo. Não só pelos golos, mas pelas assistências. Muito bem”, sublinhou.