Fact check: afinal Rui Vitória estava incorrecto

Rui Vitória recorreu às estatísticas, quando confrontado com a queda do Benfica no ranking de clubes da UEFA (ocupa o 22º lugar), puxando mesmo dos galões.

"Histórico é o quê? Seis meses, 10 anos, 20 ou 25? Sabem quem é o treinador que tem o melhor rácio de vitórias na Champions? Poupo o trabalho: sou eu. Tivemos duas eliminatórias dificílimas, jogámos agora com uma equipa difícil que na jornada anterior tinha sido a equipa-sensação que foi à Alemanha empatar com o Bayerm. Agora já não é de qualidade? Ganhou aos 92. O Benfica foi apurado duas vezes para as eliminatórias seguintes. Com quem? Connosco", disparou.

Das cinco vezes que o Benfica ultrapassou a fase de grupos, duas foram com Vitória, uma com Jesus, uma com Koeman e uma com Artur Jorge, se bem que a época passada o Benfica tenha feito a pior participação de sempre de uma equipa portuguesa (zero pontos). Se juntarmos os jogos de todas as fases (qualificação incluída) e traduzirmos em pontos, Koeman ganha em percentagem de vitórias e Artur Jorge em média de pontos, como pode ver-se no quadro. Holandês e português têm apenas uma época.