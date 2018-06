O avançado argentino Facundo Ferreyra vai ser jogador do Benfica. Segundo avança esta sexta-feira o 'Goal.com', o Benfica acertou a contratação do argentino para as próximas quatro épocas.A pulicação refere que Facundo Ferreyra, que deixa assim o Shakhtar Donestk, terá um salário anual a rondar 2,2 milhões de euros, tendo sido fixado ainda um prémio de assinatura de 4 milhões de euros.O avançado de 27 anos é esperado em Lisboa segunda-feira para fazer exames médicos e ser apresentado oficialmente pelos encarnados.