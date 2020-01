Facundo Ferreyra entre Itália e Argentina

Sem espaço no Espanyol, e de saída do clube após a chegada de Raul de Tomas , o avançado argentino Facundo Ferreyra tem em mãos duas propostas para seguir carreira noutras paragens. Assim, segundo informações vindas tanto da Argentina como de Itália, o dianteiro de 28 anos está na agenda de Sampdoria e Vélez Sarsfield, clubes que já terão feito notar a sua vontade em garantir o jogador das águias.Contratado pelo Benfica ao Shakhtar Donetsk no arranque da época 2018/19, Ferreyra nunca se conseguiu impôr na Luz e foi cedido há um ano, por temporada e meia, ao Espanyol. Nos catalães realizou cerca de 30 encontros e marcou 9 golos, um registo que se revelou insuficiente para o tornar indiscutível na Catalunha. Agora, ao que tudo indica, segue-se nova cedência, na expectativa de se encontrar com os números que teve no Shakhtar, clube pelo qual marcou mais de 50 golos em três temporadas.