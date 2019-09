Fair play de Pizzi assobiado

Aos 36 minutos, Laimer caiu no relvado, lesionado, e Pizzi, confrontado com a possibilidade de sair em contra-ataque, acabou por atirar a bola pela linha lateral. De imediato, Forsberg e Orban aproximaram-se do capitão do Benfica para saudar a atitude de fair play, enquanto das bancadas da Luz vieram alguns... assobios.