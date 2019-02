Falta lapidar um '9' puro

Uma das preocupações dos responsáveis do Benfica no que diz respeito à formação passa por lapidar um ‘9’ (ponta-de-lança puro), coisa que até aqui não aconteceu.Para as restantes posições, os encarnados acreditam ter jovens capazes de vir a despontar na equipa principal. Falta o goleador. João Félix é mais visto como segundo-avançado.Um dos pontos-chave que os responsáveis encarnados acreditam ser impulsionador do sucesso da formação do clube é o facto de existir grande estabilidade nas equipas técnicas dos diversos escalões. De uma forma geral, os atuais treinadores que trabalham no Seixal já têm largos anos de casa e estão identificados com os objetivos.