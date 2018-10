Faltou Vieira à direção em peso

Luís Filipe Vieira era esperado ontem em Amesterdão para apoiar a equipa mas, apesar de, por sua vontade, querer ter seguido viagem, acatou a indicação dos médicos. No dia anterior, o presidente foi aconselhado a aguentar mais um pouco até tornar a acompanhar a comitiva neste tipo de deslocações, daí ter recuado na intenção de viajar no próprio dia do jogo, voltando depois com a equipa no dia seguinte.No entanto, a direção do emblema da Luz esteve em peso no jogo com o Ajax e só faltou mesmo Vieira. De resto, responsáveis como Domingos Almeida Lima, Alcino António, Nuno Gaioso, Varandas Fernandes, José Eduardo Moniz, Rui Costa e também Luisão marcaram presença no Cruyff Arena.