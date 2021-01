«Febre e muitas dores no corpo»: o atual estado clínico de Jorge Jesus revelado por amigo

Júlio António, amigo próximo de Jorge Jesus, revelou esta sexta-feira qual o atual estado clínico do treinador do Benfica, que se encontra infetado pela Covid-19 e, por consequência, afastado do dérbi com o Sporting.

"[Jorge Jesus] começou a ter sintomas febris e muitas dores no corpo e depois foi para o hospital, onde foi feita uma bateria de exames e ao fim da noite, enfim, foi conhecido o resultado desses testes, onde ele também deu positivo ao coronavírus. Está em casa, está a combater este vírus e está abatido, com febre e muitas dores no corpo", começou por revelar o antigo dirigente do Estrela da Amadora, em declarações à Antena 1 e Rádio Renascença, afirmando que a série de casos no clube acabaram por afetar o técnico de 66 anos.

"Tudo isto o afetou. Desde há uns dois meses para cá, semanalmente, ficavam dois, três, quatro jogadores infetados, dois, três elementos da sua equipa técnica afetados. Nos últimos dez, doze dias ele teve sozinho. Não teve nenhum elemento da equipa técnica com ele e depois ver os seus jogadores em casa, com o Covid-19, cada um com os seus sintomas, não há quem resista a isto", acrescentou.

Sobre o clássico, Júlio António não tem dúvidas de que o Benfica acabará por ser prejudicado pela ausência do treinador fora das quatro linhas. "É um dérbi em que ele gostaria de estar presente. Obviamente que o Benfica será prejudicado pela não presença de Jorge Jesus e na liderança da equipa no terreno de jogo. Tenho a certeza que os jogadores e a restante equipa técnica vão querer dar o máximo", atirou, afirmando que o técnico não deixa de acompanhar a equipa, mesmo de longe.

"Fisicamente não está [presente], mas está através dos meios de comunicação que existem e onde diariamente está com a sua equipa técnica, com os seus assistentes e colaboradores mais diretos. E obviamente que também com ele irão preparar os próximos jogos, onde o treinador Jorge Jesus estará obviamente ausente. Os próximos jogos [do Benfica] frente ao Sporting, em Alvalade, e depois com o Vitória de Guimarães, no estádio da Luz, penso que Jorge Jesus ainda não poderá estar presente face aos condicionalismos e tudo aquilo que nós conhecemos dos procedimentos de combate à pandemia do coronavírus", somou.

Segue-se agora a recuperação. "Ele encontra-se com vontade de ultrapassar esta fase menos boa, com alguns sentimentos que este vírus e a infeção provocam. Não poder estar no campo, no relvado, no dia-a-dia com os seus jogadores, com a sua equipa técnica e com toda a estrutura que envolve o futebol profissional do Benfica, para Jorge Jesus é uma grande contrariedade. Mas primeiro está a saúde, está o Homem, e há que preservar esse bem que é a saúde", concluiu.