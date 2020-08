Fechar Koch para a semana: Friburgo com pouca vontade de baixar o preço

O Benfica irá contratar dois centrais. Além de um canhoto, a SAD está no mercado por mais um jogador e Koch é um dos principais alvos. A SAD quer, aliás, fechar a contratação do alemão na próxima semana, tentando chegar a um acordo com o Friburgo, que detém o passe.

Koch, de 24 anos, está no radar dos encarnados há muito tempo (em janeiro as águias fizeram uma proposta pelo internacional germânico) e desde a entrada de Jesus, que avalizou a sua contratação, que as partes voltaram a discutir a sua transferência, tal como a de Luca Waldschmidt.

O problema tem sido a pouca recetividade do clube alemão em baixar o preço. O Friburgo pede 30 M€ pelos dois jogadores, mas a SAD benfiquista nem admite chegar aos 25 M€. Em relação a Koch, Luís Filipe Vieira e seus pares jogam com o facto de o defesa terminar contrato em junho de 2021, mas também com a sua vontade em jogar na Luz. Na corrida pelo alemão encontra-se ainda o Newcastle, que está em contacto com o Friburgo e tenta convencer o jogador.