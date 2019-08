Federação de Espanha tenta Sarmiento

Jeremy Sarmiento, dos juniores do Benfica, está a ser notícia no país vizinho devido ao facto de a Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) estar a tentar convencer o jogador a alinhar pela sua seleção. Sarmiento é internacional sub-16 e sub-17 por Inglaterra (dois golos em quatro jogos), mas tem nacionalidade espanhola. Nascido em Madrid, tem pais equatorianos e viveu sete anos em Londres, antes de chegar à Luz em 2018/19.

De acordo com o ‘Sport’, o extremo, de 17 anos já deu a sua palavra à RFEF e, por isso, é quase um dado adquirido de que irá jogar pela Roja. Sarmiento, diz a publicação, impressiona pela velocidade, técnica e frieza no remate e já é comparado a João Félix, que trocou as águias pelo At. Madrid.