Numa altura em que são vários os processos que se abatem em redor dos encarnados, a detenção do assessor jurídico da SAD do emblema da Luz, Paulo Gonçalves, veio mexer ainda mais com o panorama desportivo. Record procurou obter reações por parte da Federação Portuguesa de Futebol, da Liga de Clubes e também da NOS – principal patrocinador da Liga e também detentor dos direitos de transmissão televisiva dos jogos das águias fora de casa –, mas nenhuma destas entidades mostrou-se disponível para assumir uma posição pública sobre o tema. FPF e Liga mantêm-se, assim, por agora à margem deste assunto, que na prática não tem (até ver) qualquer ligação direta à vertente desportiva. O nosso jornal tentou ainda a dita posição da NOS, mas não possível até à hora de fecho desta edição obter um esclarecimento.