Fejsa 'acusou' lesão na seleção

Ljubomir Fejsa deverá voltar a Lisboa nas próximas horas, depois de se ter queixado de problemas físicos no momento da apresentação na seleção da Sérvia. Durante a tarde de ontem, o selecionador Mladen Krstajic anunciou aos jornalistas que o médio do Benfica tinha chegado com queixas, sendo expectável que hoje seja dispensado dos trabalhos.Quanto a Salvio também não vai integrar os trabalhos da Argentina. O extremo sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo frente ao Ajax e foi substituído no início da segunda parte. Entrou no boletim clínico e falhou mesmo a deslocação a Tondela. A título de curiosidade, Otamendi e Zaracho também foram dispensados devido a problemas físicos.Agora, Salvio permanecerá no Seixal a recuperar, sendo expectável que já esteja apto para regressar à competição frente ao Arouca, na Taça de Portugal (dia 22). Ainda assim, o mais provável é que Rui Vitória opte por poupar o atacante para a deslocação ao reduto do Bayern Munique, em jogo decisivo da Liga dos Campeões, marcado para dia 27.