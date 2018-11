Fejsa apto para o Feirense

Uma boa notícia para Rui Vitória numa fase mais difícil: Ljubomir Fejsa é opção para a receção ao Feirense, agendada para amanhã (18 horas).

O internacional sérvio foi titular diante do Bayer Munique mas saiu de campo com algumas queixas – foi rendido por Alfa Semedo ao minuto 76 –, na altura já por precaução. O camisola 5 foi ontem reavaliado e, ao que foi possível apurar, estará clinicamente apto para o embate de amanhã do campeonato, onde deverá manter-se entre as escolhas iniciais. De resto, Fejsa foi titular em todos os 19 encontros que até agora disputou, tendo apenas sido poupado nos dois jogos da Taça de Portugal (Sertanense e Arouca) e na Allianz Cup, contra o Rio Ave.

Salvio luta para jogar no Sado

Eduardo Salvio não será ainda opção para o jogo de amanhã, diante do Feirense, a contar para a 11ª jornada da Liga . O extremo argentino, que termina o contrato no final da presente temporada, sofreu uma lesão muscular na parede abdominal, sendo obrigado a falhar a deslocação a Munique, mas luta pela presença no Estádio do Bonfim, agendada para 8 de dezembro.

O camisola 18 das águias tem tido azar com as lesões nesta temporada. O afastamento dos relvados já dura desde 7 de novembro, quando saiu no decorrer do encontro com o Ajax, a contas com uma entorse no tornozelo esquerdo. E quando já estava recuperado dessa mazela, acabou por sofrer a dita na zona abdominal.