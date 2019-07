Fejsa deixa mensagem a Mihajlovic: «Vais vencer esta também chefe»

Sinisa Mihajlovic revelou este sábado que enfrenta uma dura batalha porque lhe detectada recentemente uma leucemia aguda. Depois disso, o treinador que passou pelo Sporting recebeu múltiplas mensagens de apoio, entre as quais de Fejsa."Sempre tão forte. Vais vencer esta também chefe", escreveu o jogador do Benfica no Instagram.Mihajlovic contou como descobriu a doença: "O meu pai morreu de cancro, por isso faço exames com regularidade. Se não tivesse feito estes testes, nunca saberia que estava doente, só dentro de um ano teria sintomas".Sinisa Mihajlovic disse encara esta fase da sua vida com muita força depois de ter ficado abalado quando ouviu o diagnóstico."Quando ouvi o diagnóstico foi um choque. Sentei-me durante dias, a chorar, a vida passa-nos diante dos olhos. Não foram lágrimas de medo. Foram de respeito pela doença, vou enfrentá-la de peito aberto, olhos nos olhos, como sempre fiz. Mal posso esperar por começar esta luta. É agressivo mas está ao meu alcance. Expliquei isto aos meus jogadores, disse-lhes que vou ganhar esta batalha. Com a minha tática vou definitivamente ganhar esta batalha. Vou ganhar pela minha família, pelos meus filhos, por todos aqueles que me amam."