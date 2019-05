Fejsa e Zivkovic convocados para a seleção da Sérvia

O médio Fejsa e o extremo Zivkovic, jogadores do Benfica, foram esta sexta-feira convocados pela seleção da Sérvia para a dupla jornada do Grupo B de qualificação para o Euro'2020, que integra também Portugal.Os dois jogadores fazer parte da lista de 26 jogadores convocados pelo técnico Mladen Krstajic para os duelos com a Ucrânia, em 7 de junho, em Lviv, e com a Lituânia, três dias mais tarde, em Belgrado.A Ucrânia lidera o Grupo B, com quatro pontos, à frente do Luxemburgo, segundo classificado, com três, e de Portugal, terceiro, com dois. A Sérvia tem apenas um ponto, mas também tem menos um jogo disputado, enquanto a Lituânia segue em último, sem qualquer ponto.O único encontro da seleção sérvia foi disputado em 25 de março, no Estádio da Luz, frente a Portugal, tendo alcançado um empate 1-1.A Sérvia é também o próximo adversário de Portugal no apuramento para o Euro2020, com duelo marcado para 07 de setembro, em Belgrado. A seleção lusa vai falhar a ronda de junho por estar a participar na fase final da Liga das Nações.