Fejsa em lágrimas no adeus: «Benfica até morrer!»

Ljubomir Fejsa despediu-se dos adeptos do Benfica nas redes sociais e mostrou ter estado em lágrimas no momento de reunir-se com 14 títulos conquistados de águia ao peito, desde 2013.





"Ui... tantas quarentenas, jantares, convívios e lindas recordações que nunca vou esquecer... As pessoas que me acolheram, os treinadores, o presidente, meus amigos... Eu recebi muitos deles e vi-os partir. Agora é a minha vez de me despedir das águias. Eu ter-vos-ei no meu coração para sempre. Este é um dia triste para mim. São os 7 anos mais bonitos das nossas vidas mas vou entrar numa nova aventura. Gostaria de agradecer a todos, os melhores fãs, companheiros de equipa, toda a gente no clube e acima de tudo à minha família que sempre esteve comigo... Não consigo descrever este amor, o Benfica é o maior, Benfica até morrer, Benfica sempre. Obrigado!!", vincou o médio sérvio que agora vai jogar na Arábia Saudita.