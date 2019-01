Fejsa faz mira à Taça de Portugal

Fejsa está ainda a recuperar do traumatismo no pé esquerdo sofrido durante a primeira parte do encontro com o V. Guimarães, nos quartos-de-final da Taça de Portugal, e por esta altura tudo indica que só possa voltar a ser opção para o dérbi com o Sporting a contar precisamente para a referida competição, a 6 de fevereiro, na Luz.

O internacional sérvio ainda não se treinou sem limitações desde que sofreu a dita mazela no terreno dos minhotos e o departamento médico encarnado não está muito otimista quando à saída do médio-defensivo do boletim clínico a tempo do embate com os leões para o campeonato – a 20ª jornada do campeonato está agendada para o próximo dia 3 de fevereiro, com palco em Alvalade.

Até agora, recorde-se, o camisola 5 já falhou o jogo com os vimaranenses para o campeonato – foi o compromisso disputado imediatamente após a lesão – e também o clássico com o FC Porto, nas meias-finais da Allianz Cup. Amanhã, tudo indica que também não venha a ver o seu nome incluído sequer nos convocados para a receção ao Boavista, no campeonato.