Fejsa: «Jorge Jesus esteve no Sporting, mas sejamos honestos, foi sempre do Benfica»

Fejsa joga agora no Al-Ahli Jeddah da Arábia Saudita mas continua a falar com muita emoção do Benfica, lembrando como foi difícil o adeus. "Na despedida, chorei todo o dia", recorda em entrevista à Sábado, destacando os jogadores excecionais com quem se cruzou na Luz.





"Luisão, Ederson, Oblak, Salvio, Gaitán, Garay, Nelsón Semedo, Pizzi... Mas para mim, o melhor foi o Jonas", diz, frisando também o quanto Jorge Jesus foi importante na sua carreira."Certo, ele esteve no Sporting, mas sejamos honestos: Jorge Jesus foi sempre do Benfica. Foi buscar-me ao Olympiacos e trabalhar com ele foi extraordinário. É um treinador fantástico e com quem os jogadores jovens e até os treinadores jovens podem aprender. Infelizmente, já não o apanhei desta vez", refere.