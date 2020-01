Fejsa praticamente fechado no Alavés

Ljubomir Fejsa está praticamente fechado no Alavés. De acordo com informações recolhidas por Record, o médio sérvio, de 31 anos, do Benfica será cedido ao emblema espanhol até ao final da presente temporada.





Esta temporada Fejsa soma cinco jogos realizados pelos encarnados, três para a Liga NOS e dois na fase de grupos da Liga dos campeões.