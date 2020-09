Fejsa sempre a chorar no adeus ao Benfica: «Sou duro em campo mas fora sou um passarinho»

É o adeus de um dos jogadores que há mais tempo representava o Benfica. Ljubomir Fejsa está de partida para o Al-Ahli, mas não deixou as águias sem conceder uma entrevista emocionante onde recordou os melhores momentos durante os 7 anos que vestiu o emblema do clube da Luz.

"Agora, com 32 anos, já começo a pensar o que já ganhei e o que fiz. Tentei não chorar hoje mas é difícil. Quando cá cheguei estava orgulhoso por chegar a um clube grande. O tetracampeonato foi incrível, fizemos história neste clube. Da última vez, celebrei a vitória do Marquês de Pombal na Grécia. É algo que nunca tinha visto na minha vida", começou por dizer o médio sérvio.

Os 11 títulos conseguidos de forma consecutiva

"Quando queres muito é possível, jogando com boas equipas e jogadores. Tive sorte por estar nesta equipa. É o clube que mais me marcou, fiz aqui 80 por cento da minha carreira. O Benfica vai ficar sempre no meu coração, é normal. Tenho muitos amigos aqui para toda a vida."

Desejo de ver o Benfica triunfar na Europa

"O Benfica joga para ganhar todos os troféus. Já ganhámos o campeonato, taças mas na Europa também iremos ganhar uma Liga dos Campeões."

Abordagens de adeptos benfiquistas na rua

"Querem sempre falar comigo, tirar fotos. No primeiro dia já era assim e sete anos depois é igual. É um sítio onde as pessoas gostam do Benfica e de futebol. Só me posso sentir feliz e orgulhoso. Dei tudo por este clube. Agradeço aos adeptos que foram os melhores que eu vi. Vocês vão ter agora mais um adepto: eu. Agradeço-vos por tudo, pelo vosso apoio. Desejo-vos tudo de bom. Juntos seremos mais fortes."

O momento da despedida

"Sabia que este dia iria chegar, dei tudo por este clube. Sou duro dentro do campo mas fora sou um passarinho", concluiu.