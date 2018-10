Fejsa volta a falhar treino e crescem as dúvidas para o jogo com o Ajax

O Benfica fez esta terça-feira o último treino para o jogo com o Ajax e Fejsa não participou.Segunda-feira, o internacional sérvio também não marcou presença no apronto de adaptação ao relvado e iluminação do Cruyff Arena, tendo ficado no ginásio a fazer trabalho específico por apresentar dores no pé esquerdo.De manhã, na partida para Amesterdão, Fejsa não apresentava qualquer limitação visível e o próprio Rui Vitória acabou por dizer mais tarde, já na conferência de imprensa, que "todos os que vieram estão disponíveis para jogar". Com o que sucedeu esta manhã crescem as dúvidas para partida desta noite.