Felix Brych nomeado para o PAOK-Benfica

Felix Brych foi esta terça-feira nomeado pela UEFA para dirigir o encontro do Benfica frente ao PAOK, relativo à 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões.





O árbitro alemão vai apitar pela terceira vez um jogo dos encarnados. O juiz, de 45 anos, esteve no duelo entre as duas equipas, em 2018, em Salónica, o qual o Benfica acabou por vencer por 4-1, e também ficou ligado a um jogo de má memória para as águias, tendo dirigido a final da Liga Europa entre o Sevilha e o Benfica, no ano de 2014 em Turim, que os encarnados acabaram por perder nos penáltis.Águias e gregos medem forças no Estádio Toumba, na Grécia, no próximo dia 15, terça-feira, às 19 horas.