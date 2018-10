Félix é solução da casa para o ataque

Caso Luís Filipe Vieira e seus pares avancem com o plano de libertar um dos quatro homens de área do plantel, Rui Vitória não deixará de ter no plantel soluções que ali possam dar frutos. João Félix, 18 anos, é um produto da formação dos encarnados e fixou-se esta época na equipa principal, tendo inclusive já festejado dois golos: um no dérbi com o Sporting [1-1], outro na receção ao Aves [2-0].

"Tem uma capacidade de finalização enorme. Se lhe dão espaço ele arranja forma de finalizar", elogiou o técnico benfiquista, depois de ter visto o jovem selar o dito empate com os leões, no Estádio da Luz. O acerto de Félix em zonas de tiro não foi apenas destacada por Vitória publicamente como forma de dar moral ao jogador. Afinal, o criativo dianteiro vem dando cartas neste capítulo nos últimos anos, sendo que, por exemplo, só na última época festejou 22 golos em 35 jogos, divididos entre os juniores e a equipa B. Na campanha anterior, foram 18 disparos certeiros num total de 38 encontros pelas referidas formações. É também por isto que a SAD está prestes a selar a renovação com Félix, blindando-o com uma cláusula de rescisão recorde no nosso país, acima dos 120 milhões.