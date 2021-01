Félix Guerreiro rende Luisão como delegado ao jogo

Félix Guerreiro vai ser esta quarta-feira elegado do Benfica ao jogo com o Sp. Braga. Rende Luisão que também está infetado com Covid-19.





Félix Guerreiro pertence ao departamento de operações, mas hoje é 'desviado' para a nova função face ao surto de Covid-19 que provocou razia no clube encarnado.