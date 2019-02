Félix iguala registo de golos de Chalana

O golo de João Félix frente ao Chaves permitiu ao avançado do Benfica igualar o registo de Fernando Chalana. Desde o Pequeno Genial, em 1977/78, que nenhum jogador chegou aos oito golos no campeonato com apenas 19 anos. Félix igualou, assim, uma marca com 41 anos (!).De realçar que o avançado do Benfica é o jogador mais jovem a chegar à dezena de golos pelo Benfica (em todas as competições), no século 21. O ‘79’ das águias superou as marcas de Mantorras, Salvio, Rodrigo e Talisca. Em toda a história do clube, o craque dos encarnados fica somente atrás de jogadores como Espírito Santo, o próprio Chalana, António Simões, e Arsénio. Ainda assim, um feito notável.