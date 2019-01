Félix saiu com queixas no joelho direito

João Félix saiu ontem com queixas da receção ao Rio Ave. O jovem, de 19 anos, foi rendido ao minuto 72 por Ferreyra, mas não recolheu aos balneários, tendo ficado no banco de suplentes com uma grande quantidade de gelo no joelho direito.

Já antes de lhe dar ordem de substituição, Bruno Lage havia perguntado ao avançado se estava em condições de continuar e Félix respondeu afirmativamente. No entanto, volvidos alguns minutos, o técnico também não terá querido arriscar um eventual agravamento da situação e preteriu o camisola 79. Autor de dois golos na vitória sobre os vila-condenses, o miúdo saiu debaixo de uma forte ovação dos quase 50 mil ontem presentes na Luz, e nem aparentou qualquer limitação física, deixando perceber que se tratou essencialmente de precaução.

Assim, o produto da formação não deverá estar em risco para o embate do próximo dia 11, no terreno do Santa Clara. Ainda para mais numa altura em que voltou a ser aposta inicial num jogo do campeonato, algo que já não acontecia há mais de dois meses – desde a receção ao Moreirense, a 2 de novembro (9ª jornada).