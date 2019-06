Fenerbahçe ainda sem acordo por Fejsa

O 'Fanatik' adianta esta terça-feira que Ljubomir Fejsa está praticamente certo no Fenerbahçe. Segundo aquele jornal turco, o médio vai deixar o Benfica e apresentar-se em Istambul depois de dia 10, data do encontro da Sérvia com a Lituânia, de qualificação para o Euro'2020. Porém, Record apurou que nesta altura não existe acordo entre clubes e com o jogador, que tem contrato até 2021.





O interesse é real e, como o nosso jornal adiantou, Ali Koç, presidente do clube turco, esteve recentemente em Portugal para encetar negociações pelo internacional sérvio. Fejsa tem contrato válido com os encarnados por mais duas temporadas e uma cláusula de rescisão estipulada em 35 milhões de euros. No entanto, este valor acaba por nem servir de referência, uma vez que Luís Filipe Vieira aceita negociar por valores muito inferiores, não só face à idade do centrocampista, mas também pelos vários problemas físicos que foram atormentando o sérvio ao longo desta época.