O Fenerbahçe confirmou ontem o segundo lugar no campeonato turco e, por conseguinte, o apuramento para a terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões após bater, de forma suada (3-2) o Konyaspor na derradeira jornada da competição. A formação onde atua o português Luís Neto é assim possível adversário do Benfica na liga milionária, numa eliminatória que terá a primeira mão a ocorrer a 7 ou 8 de agosto. Na República Checa ficará tudo decidido dentro de uma semana, com o Slavia Praga a um ponto do apuramento e o Jablonec ainda na luta. Além de turcos e checos, já confirmaram a presença para aquela fase da prova os russos do Spartak Moscovo e os ucranianos do D. Kiev, se bem que estes últimos só poderão estar no caminho das águias no playoff. Hoje, decide-se a vaga atribuída à Bélgica, com o Standard Liège de Sá Pinto na dianteira pela mesma, ainda que o Anderlecht tenha hipóteses.