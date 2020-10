Fernando Fonseca Santos: «Se Vilarinho não apoiar Vieira é um ato de profunda ingratidão»

Fernando Fonseca Santos, antigo dirigente do Benfica, que chegou a incompatibilizar-se com Luís Filipe Vieira no passado, faz agora um balanço positivo dos mandatos do atual presidente à frente da direção do clube e acredita que seria "um auto de profunda ingratidão" se Manuel Vilarinho não apoiar Luís Filipe Vieira.





"Não sei a que se deve essa hesitação e não sei sequer se essa hesitação existe. Se tiver uma atitude de apoio que não seja a Luís Filipe Vieira, digo-lhe, com toda a franqueza, que é um ato de profunda ingratidão. Porque o Luís Filipe Vieira foi extremamente importante quando Manuel Vilarinho era presidente do Benfica e quando depois passou a presidente teve o cuidado, e fê-lo naturalmente, de manifestar a consideração e o respeito que todos os benfiquistas devem a Manuel Vilarinho".Recorde-se que Manuel Vilarinho já foi associado a duas listas candidatas às próximas eleições do Benfica diferentes, à de Luís Filipe Vieira e à de João Noronha Lopes.