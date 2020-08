Fernando Gomes felicita Benfica pela presença na final da UEFA Youth League

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Fernando Gomes, felicitou este sábado o Benfica pela terceira presença na final da UEFA Youth League e fez votos para que "alcance o título que há muito persegue".

"A proeza do Benfica reflete o trabalho desenvolvido no clube e no futebol português ao nível da formação, sendo mais um motivo de orgulho para todos nós", referiu Fernando Gomes, numa nota publicada no site da FPF.

O Benfica qualificou-se para a final ao vencer por 3-0 o Ajax, nas meias-finais da prova, que decorre em Nyon, na Suíça, com golos de Tiago Araújo, aos 42 minutos, Umaro Embaló, aos 75, e Tiago Dantas, aos 79, na conversão de uma grande penalidade.

A formação encarnada terá como adversário na final desta competição de juniores, que replica o modelo da Liga dos Campeões, e que tem ainda como campeão o FC Porto, o vencedor da outra meia-final entre o Salzburgo e o Real Madrid.

O Benfica tenta suceder ao FC Porto na conquista da UEFA Youth League após as finais perdidas na primeira edição da prova, em 2014, frente aos espanhóis do FC Barcelona, e três anos volvidos, em 2017, com os austríacos do Salzburgo.

A final será disputada na terça-feira, em Nyon.

O Chelsea é o clube em evidência na Youth League, com dois títulos (2014/15 e 2015/16) e duas presenças na final (2017/18 e 2018/19). O Barcelona soma também dois triunfos (2013/14 e 2017/18), tendo os outros títulos sido conquistados por Salzburgo (2016/17) e FC Porto (2018/19).